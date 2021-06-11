 

Эксперт назвал убийство ополченцев в ЛНР провокацией Киева накануне саммита Россия-США

11.06.2021, 20:10, Новости дня
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Украинская сторона пошла на провокацию в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня, сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, комментируя нападение украинских диверсантов на наблюдательный пост в Самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

«Украинская сторона решилась на провокацию перед саммитом Путин-Байден», – написал он в своем Telegram-канале.

 «11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», – сообщили ранее в Народной милиции ЛНР.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».



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