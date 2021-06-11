Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на расселение бараков

Федеральный фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Хабаровского края на выделение 2,23 млрд рублей, это позволит в ближайшие два года переселить из ветхих бараков в благоустроенные квартиры более двух тысяч человек, сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

«Хабаровский край получит 2,23 млрд рублей на ликвидацию бараков, включенных в программу на 2022-2023 гг. Деньги мы сможем использовать сразу – и для строительства, и для приобретения квартир на вторичном рынке. Ограничений по лимитам в течение года не будет, так что все козыри в наших руках. Из бюджета региона софинансируется еще 952,35 млн рублей», – написал Дегтярев в своем Telegram – канале.

По словам губернатора, на эти деньги в ближайшие два года краевые власти обеспечат благоустроенными квартирами 2 218 человек, проживающих в трущобах. Дегтярев уточнил, что под снос и расселение попадут дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года и включены в программу ликвидации аварийного жилья на 2022-2023 годы.

Можно сказать, что Михаилу Дегтяреву за полгода удалось сделать то, чего не смог сделать за последние 30 лет ни один из его предшественников на посту главы Хабаровского края, передает PROkhab.ru.

Аварийное жилье на протяжении десятков лет было значимой «болевой точкой» региона, однако в ближайшее время эта проблема должна окончательно уйти в прошлое.