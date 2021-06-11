 

Эксперт: Вашингтон никогда не был нацелен на достижение стабильности в других регионах

11.06.2021, 19:12, Новости дня
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Военные интервенции США в страны Ближнего и Среднего Востока только ухудшили положение в этих государствах. Наглядным примером этого стали Афганистан и Ливия, и только Сирии удалось сохранить свою государственность благодаря поддержке России. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя 20-летие запуска американского проекта «Большой Ближний Восток».

«Внешняя политика Вашингтона никогда не была нацелена на достижение мира и стабильности в других регионах, в частности, на Ближнем и Среднем Востоке. Эта политика направлена на то, чтобы продвигать американские интересы, создавать ситуацию, благоприятную для решения задач США», – считает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. В этом отношении американцы, запустив в 2001 году проект «Большой Ближний Восток», в целом со своей задачей справились, признает эксперт.

«Однако для рядовых жителей тех стран, куда вторгались американские солдаты, ситуация стала только хуже. Примером тому стал Афганистан, откуда Пентагон сейчас выводит войска после 20-летней войны. То, что остается после американцев, становится проблемой уже самих государств, а также их соседей. Мы видим, что из стран, переживших Арабскую весну, только Тунис относительно стабилизировался, но и там перспективы непонятны. Все остальные оказались в еще более опасной ситуации, чем это было 11 лет назад», – считает эксперт.

Благодаря усилиям Москвы, только Сирии удалось сохранить свою государственность, которую, к примеру, потеряла Ливия, отметил политолог. «Этот проект спровоцировал волну разрушения суверенных государств. США так географически расположены, что фактически ни одна проблема на Ближнем ли, Дальнем Востоке, или в Европе их не касается. Пока дело не доходит до прямого столкновения с Россией, безопасности США ничего по сути не угрожает. Во всех остальных случаях Вашингтону все равно, что там будет происходить, – даже если власть захватывает «Исламское государство» или воцаряется хаос, как в Ливии. Для Вашингтона это лишь создает дополнительные возможности вести разные сложные игры», – отметил эксперт.

Бордачев добавляет, что политика США на Востоке меняется в соответствии с внутренними приоритетами страны. «Скажем, при президенте Дональде Трампе это была безусловная поддержка Израиля. Она позволила руководству еврейского государства вести себя довольно расслабленно. При Джо Байдене Израиль уже такой поддержки не получит. Мы видели это по реакции на последние события вокруг сектора Газа. Судьба Израиля тоже становится неопределенной», – указал собеседник.

Напомним, в Афганистане на этой неделе по меньшей мере десять сотрудников британо-американской некоммерческой организации HALO Trust, которая специализируется на обезвреживании мин и неразорвавшихся боеприпасов, были убиты неизвестными боевиками в масках, еще 14 были ранены.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. Месяц назад стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил, что обстановка в мире остается шаткой, деградация системы стратегической стабильности и контроля над вооружением вызывает озабоченность. Он особо отметил застарелые конфликты в Афганистане и Ливии. «Россия об этом хорошо знает и с тревогой следит за развитием ситуации. Мы стали свидетелем резкой эскалации на Ближнем Востоке», – говорил президент.



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