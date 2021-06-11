Пригожин подал в суд на Венедиктова и “Эхо Москвы” из-за того, что его назвали “хозяином ЧВК “Вагнер”

“Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович [Пригожин] является “хозяином ЧВК Вагнера”, требует удаления и опровержения данной информации”, – говорится в сообщении. К нему также приложена копия иска.

Если информация, которую Пригожин считает несоответствующей действительности не будет удалена, бизнесмен просит суд наложить штраф в размере 200 тыс. руб. (около 75 тыс. грн), а также “взыскать с ответчиков по 30 тыс. руб. (11 тыс. грн) в день при дальнейшем неисполнении решения суда”.

Пригожин регулярно подает в суды, требуя опровергнуть недостоверные, по его мнению, сведения. В частности, в этом мае он выиграл суды у оппозиционера Алексея Навального и издания “Медуза”.

В 2016 году Пригожин через суды потребовал от “Яндекса”, Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о “фабрике троллей” в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к “Яндексу” и Mail.ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство “Росбалт” писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют “поваром Путина”, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании “Вагнер” и “Агентства интернет-исследований”, известного как “фабрика троллей”. На ЧВК “Вагнер” ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против “Агентства интернет-исследований” – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

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