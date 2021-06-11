 

Пригожин подал в суд на Венедиктова и “Эхо Москвы” из-за того, что его назвали “хозяином ЧВК “Вагнер”

11.06.2021, 18:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович [Пригожин] является “хозяином ЧВК Вагнера”, требует удаления и опровержения данной информации”, – говорится в сообщении. К нему также приложена копия иска.

Если информация, которую Пригожин считает несоответствующей действительности не будет удалена, бизнесмен просит суд наложить штраф в размере 200 тыс. руб. (около 75 тыс. грн), а также “взыскать с ответчиков по 30 тыс. руб. (11 тыс. грн) в день при дальнейшем неисполнении решения суда”.

Пригожин регулярно подает в суды, требуя опровергнуть недостоверные, по его мнению, сведения. В частности, в этом мае он выиграл суды у оппозиционера Алексея Навального и издания “Медуза”.

В 2016 году Пригожин через суды потребовал от “Яндекса”, Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о “фабрике троллей” в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к “Яндексу” и Mail.ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

Контекст:

Пригожин родился в 1961 году в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург). В 2018 году российское агентство “Росбалт” писало, что Пригожин в молодости был приговорен к 13 годам колонии усиленного режима за кражи, мошенничество, вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность и разбой. Его приговорили к 12 годам лишения свободы, из которых девять он провел в колонии (Forbes уточняет, что Пригожина помиловали).

После освобождения занялся бизнесом. В середине 1990-х открыл в Санкт-Петербурге несколько ресторанов. В СМИ Пригожина называют “поваром Путина”, поскольку его компании обслуживали фуршеты высших должностных лиц РФ.

Пригожин с 2016 года находится под американскими санкциями из-за агрессии России в отношении Украины (в Вашингтоне считают, что он предоставляет материальную поддержку и технологическую помощь должностным лицам РФ). Санкции введены также против частной военной компании “Вагнер” и “Агентства интернет-исследований”, известного как “фабрика троллей”. На ЧВК “Вагнер” ограничения были наложены в 2017 году за участие в конфликте в Украине и нарушение ее территориальной целостности, а против “Агентства интернет-исследований” – в 2018 году за кибератаки и вмешательство в президентские выборы в США 2016 года.

В октябре 2020 года Евросоюз и Великобритания также ввели санкции против Пригожина, обвинив его в поставках оружия в Ливию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Потураев о санкциях против Дубинского: “Он получил большое международное признание на уровне Соединенных Штатов, государства номер один в мире”

29.08 / Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

11.05 / Психологи оценили отношение людей к смартфонам

02.01 / Таинственный монолит обнаружен в Торонто

14.02 / Обнаружено реактивное свойство света

02.12 / Почти 70 иностранных водителей оштрафовали за нарушение ПДД в Украине

14.03 / Дубинского сняли с должности главы партийной ячейки в Киевской области – нардеп

04.06 / Путин: РФ уменьшит эмиссии парниковых газов до уровня ниже европейского

12.08 / Экономический спад угрожает замедлить войну ЕС с пластиковыми отходами

06.11 / El Periódico – Мадуро потребовал уважать выборы в Венесуэле так же, как выборы в США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика