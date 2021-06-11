“Укрпошта” выпустила марку, посвященную Евро 2020

Марку выпустят тиражом 140 тыс. экземпляров, она будет стоить 17 грн (номинал F).

На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна Евро 2020: мост – универсальный символ связи, болельщики и кубок.

Приобрести данную почтовую марку можно на сайте “Укрпошти” и в отделениях почтового оператора.

Фото: ukrposhta.ua

“Ранее “Укрпошта” ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям ФИФА, УЕФА, чемпионату мира 2006 года, Евро 2012 и проведению финала Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году”, – отметили в компании.

Контекст:

Чемпионат Европы по футболу стартует сегодня, 11 июня, матчем Турция – Италия.

На Евро 2020 сыграет и сборная Украины.

На чемпионате Европы в группе С Украина стартует 13 июня в Амстердаме, соперник – Нидерланды. Через четыре дня в Бухаресте (Румыния) украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии. Матч состоится также в столице Румынии.

Команды, занявшие первые два места в группе, автоматически классифицируются в 1/8 финала турнира. В плей-офф также выйдут четыре лучшие сборные (согласно общему рейтингу сборных при жеребьевке финального раунда), которые займут на групповом этапе Евро 2020 третье место.

Изначально чемпионат Европы должен был состояться с 12 июня по 12 июля 2020 года, но из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение о переносе чемпионата на 2021 год.

Как сообщает сайт УЕФА, матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

В последнем товарищеском поединке перед Евро 2020 сборная Украины со счетом 4:0 обыграла Кипр.

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