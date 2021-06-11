В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека

В Воронежской области при столкновении микроавтобуса с грузовиком погибли два человека, еще шесть пострадали, сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.

По словам Куликовой, примерно в 16:20 в Каширском районе на 5-м км автодороги Воронеж – Новоронеж – Луганск произошло столкновение микроавтобуса Citroën, следовавшего по направлению Воронеж – Новоронеж под управлением 40-летнего водителя, и грузовика MAN под управлением 29-летнего водителя. «В результате ДТП, по предварительным данным, погибло два человека и шесть пострадали», – добавила она, передает РИА «Новости».

Уточняется, что микроавтобус, столкнувшийся с грузовиком, был рейсовый.

Дежурный единой диспетчерской службы Каширского района Воронежской области сообщил, что трое из шести пострадавших госпитализированы.

«Один человек госпитализирован в Нововоронежскую МСЧ №3, второго взяла наша скорая помощь (Каширская райбольница), третьего отвезли в больницу «Электроника» в Воронеж. Один человек находится в тяжелом состоянии, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб, и рана лобной части, закрытый перелом правой голени», – рассказал он.

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

Напомним, 1 декабря 2019 года рейсовый автобус упал с моста на замершую реку Куэнга в 60 км от города Сретенска, примерно в 320 км к востоку от Читы. Погибли 19 человек, в том числе водитель и четверо детей, еще 20 пассажиров получили травмы. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах трагедии в Забайкалье.

Согласно проведенной экспертизе, у автобуса были повреждены задние тормоза. По данным СК, Стрельников, являясь ответственным лицом, перед отправлением не проверил автобус на наличие неисправностей.