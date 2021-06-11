 

Марка Chery отложила запуск нового кроссовера Chery Tiggo 2 Pro на рынке России

11.06.2021, 18:04, Новости дня
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Китайский бренд Chery отложил выпуск небольшого кроссовера Chery Tiggo 2 Pro для рынка России.

Напомним, его продажи планировать начать уже к июню, однако теперь сроки выхода в продажу перенесены на октябрь. Вместе с тем для начала выпуска кроссовера Tiggo 2 Pro уже все готово, тогда как и процесс сертификации уже ранее состоялся. Автомобиль будет продаваться с 1,0 и 1,5-литровыми моторами на 102 и 106 л.с. мощности соответственно.

Причина данного решения состоится в том, чтобы не мешать спросу на остальные модели китайских моделей линейки Tiggo. Новинка Tiggo 2 Pro продается на китайском рынке под названием Tiggo 3X, а также с некоторыми техническими особенностями.



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