Honda анонсировала премьеру нового хетчбэка Civic 23 июня 2021 года

Обновленный хетчбэк Honda Civic в ближайшее время представят публике.

В компании анонсировали официальный дебют на 23 июня, тогда как выход в продажу на американском рынке состоится до конца 2021 года. Вместе с тем на тизере продемонстрировали яркий оттенок кузова, а также видоизмененную линию остекления автомобиля. Под капотом Honda Civic для рынка США применят 2,0 и 1,5-литровые двигатели, которые выдают 160 и 183 л.с. мощности соответственно.

Серийный выпуск будет начат уже в скором времени. Предполагается, что модернизированный хетчбэк Honda Civic станет возможным приобрести с вариатором или механической трансмиссией. Пока производитель не называет остальных характеристик указанной модели.