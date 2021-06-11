 

Honda анонсировала премьеру нового хетчбэка Civic 23 июня 2021 года

11.06.2021, 18:04, Новости дня
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Обновленный хетчбэк Honda Civic в ближайшее время представят публике.

В компании анонсировали официальный дебют на 23 июня, тогда как выход в продажу на американском рынке состоится до конца 2021 года. Вместе с тем на тизере продемонстрировали яркий оттенок кузова, а также видоизмененную линию остекления автомобиля. Под капотом Honda Civic для рынка США применят 2,0 и 1,5-литровые двигатели, которые выдают 160 и 183 л.с. мощности соответственно.

Серийный выпуск будет начат уже в скором времени. Предполагается, что модернизированный хетчбэк Honda Civic станет возможным приобрести с вариатором или механической трансмиссией. Пока производитель не называет остальных характеристик указанной модели.



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