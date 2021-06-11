 

Тунберг возобновила акцию “Пятницы ради будущего”

11.06.2021, 17:56, Новости дня
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Активистка выставила фотографии, на которых видно, что кроме нее в акции приняли участие еще несколько человек. Свой твит она сопроводила хештегами “пятницы ради будущего”, “климатическая забастовка” и “школьная забастовка за климат”.

“Сегодня мы снова у здания парламента. Но пандемия еще далека от завершения, поэтому мы продолжим поддерживать нашу численность на минимальном уровне и действовать в соответствии с местными ограничениями”, – написала Тунберг.

School strike week 147. Today we are back outside the Parliament. But the pandemic is still far from over, so we will continue to keep our numbers as low as possible and act in accordance with local restrictions.#FridaysForFuture #MindTheGap#climatestrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/Q5kvxVXkoS

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 11, 2021

Контекст:

Тунберг прославилась как основатель “Школьной забастовки за климат”. В рамках бессрочной акции она призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года школьница выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Климатическую активистку дважды выдвигали на Нобелевскую премию, в декабре 2019 года журнал Time назвал шведку человеком года. После этого президент США Дональд Трамп, который будет соперником Байдена на выборах 2020 года, в своем Twitter предложил Тунберг научиться управлять гневом, сходить на хорошее кино и расслабиться.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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