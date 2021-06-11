CNN – Трамп пожелал Байдену удачи и «не засыпать на встрече с Путиным»

Экс-президент США Дональд Трамп попросил Джо Байдена передать Владимиру Путину его «наилучшие пожелания», а также посоветовал американскому лидеру «не засыпать на встрече» притом, что он фактически подтвердил, что скорее поверит России, чем своей разведке. По мнению ведущего CNN Фарида Закарии, подобные заявления подтверждают, что Трамп был не пригоден к выполнению президентских обязанностей с самого начала, однако отчаянно пытается обратить на себя внимание СМИ.

Кларисса, останьтесь пока с нами. С нами на связь выходит Фарид Закария, с которым мы обсудим другую большую новость. О ней мы уже упоминали. Итак, Фарид, бывший президент Дональд Трамп сделал заявление следующего содержания, причём всего за неделю до встречи Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Дональд Трамп напомнил о превосходной и очень продуктивной встрече, которую он провёл с Путиным в Хельсинки. И все мы помним, что там произошло: тогда Трамп заявил, что у него нет причин не верить утверждениям РФ о том, что они не атаковали американские выборы. Так вот, Трамп пару часов назад заявил, цитирую: «Что же касается того, кому я доверяю — такой вопрос мне задали, — РФ или нашей «разведке» эры Обамы (то есть Коми, Маккейбу, дву любовникам, Бреннану, Клэпперу и ещё паре паршивцев), то ответ на этот вопрос после того, что по этому поводу выплыло наружу и появилось в печати, должен быть очевидным… Желаю удачи Байдену на его переговорах с Путиным — не засыпайте на этой встрече и передайте ему, пожалуйста, мои наилучшие пожелания!»

Иными словами, Трамп только что фактически подтвердил то, что он говорил в Хельсинки: он скорее поверит России, чем американской разведке, и такие высказывания он делает всего за неделю до того, как действующий президент США отправится на встречу с российским лидером. Что вы можете сказать по этому поводу?

ФАРИД ЗАКАРИЯ, ведущий CNN: Прежде всего, хочу сказать, что Трамп страдает от патологической жажды внимания. Этот человек, очевидно, пребывает в депрессии и отчаянно стремится вновь оказаться в центре внимания СМИ. Он пытается пробраться на эту сцену, для него это способ на неё проникнуть. И он готов сказать всё что угодно, лишь бы на него обратили внимание.

Это грустное напоминание о том цирке, которым на поверку оказался весь срок Трампа. В свою бытность президентом США он говорил вещи и побезумнее. Что же касается содержания его высказывания, то вы, Джон, абсолютно правы: фактически он говорит, что доверяет КГБ больше, чем американским спецслужбам. Это просто умопомрачительно, даже не знаешь, как на такое реагировать. Не знаю даже, какая перспектива хуже — говорит ли он это, чтобы просто привлечь к себе внимание или же он и правда считает, что КГБ, разведка диктатуры с одной из самых длинных историй в мире, лучше, чем самая старая конституционная демократия в мире.

Если он действительно так считает, то это только укрепляет меня во мнении, что Дональд Трамп никогда и не был пригоден к работе на посту президента Соединённых Штатов.

Что, по вашему мнению, думает по этому поводу Владимир Путин, Фарид?

ФАРИД ЗАКАРИЯ: Путин — человек очень умный. Проницательности ему не занимать, и Америку он понимает очень хорошо. Мне посчастливилось несколько раз встречаться с ним лично. Подобный цирк, как мне кажется, его не впечатлит. Он отлично понимает обстановку и стоящие на его повестке проблемы. Он знает, что его ждут тяжёлые переговоры с Байденом. И я бы сказал, что он проигнорирует всю эту трампову чушь и сосредоточится на поиске ответа на вопрос, возможны ли стабильные и предсказуемые отношения с США. Он будет жёстко продавливать свои интересы, Байдену придётся давать ему не менее жёсткий отпор. Так что я бы сказал, что Путин понимает, что на данный момент Трамп — фигура незначительная. Работать ему предстоит с Джо Байденом.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 11 июня 2021 года.