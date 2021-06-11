 

Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ латвийского депутата арестовали

11.06.2021, 16:18, Новости дня
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Суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило местное агентство ЛЕТА со ссылкой на решение суда.

«Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде», – предает сообщение ТАСС.

Напомним, в четверг Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии. 



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