Подозреваемого в шпионаже в пользу РФ латвийского депутата арестовали

Суд Видземского предместья города Риги арестовал лишенного неприкосновенности оппозиционного депутата Сейма (однопалатного парламента) Яниса Адамсонса по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщило местное агентство ЛЕТА со ссылкой на решение суда.

«Решение суда можно оспорить в Рижском окружном суде», – предает сообщение ТАСС.

Напомним, в четверг Сейм Латвии лишил неприкосновенности депутата Адамсонса от оппозиционной социал-демократической партии «Согласие». В парламент с запросом дать согласие на обыск, задержание и арест Адамсонса обратилась Генеральная прокуратура Латвии.