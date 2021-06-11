Замечен прототип представительского седана BMW 7 Series 2023 года

В Сети продемонстрировали запись, на которой можно рассмотреть прототип нового седана BMW 7.

Шпионские изображения новой генерации автомобиля появились еще с прошлого года, однако теперь автомобиль выглядит более доработанным, несмотря на плотную защитную пленку. Автомобиль проходит дорожные заезды на трассе Нюрбургринг. Вместе с тем автомобиль можно рассмотреть с задней части, где применили новые фонари.

Предполагается, что новинка BMW 7 получит передовые опции, а также полуавтоматическую систему управления. По представленным кадрам очевидно, что обновленный седан BMW 7 существенно превосходит по дизайну и габаритам актуальное поколение. Сроки выхода новинки пока не объявлены баварским брендом.