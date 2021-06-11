 

Замечен прототип представительского седана BMW 7 Series 2023 года

11.06.2021, 16:09, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети продемонстрировали запись, на которой можно рассмотреть прототип нового седана BMW 7.

Шпионские изображения новой генерации автомобиля появились еще с прошлого года, однако теперь автомобиль выглядит более доработанным, несмотря на плотную защитную пленку. Автомобиль проходит дорожные заезды на трассе Нюрбургринг. Вместе с тем автомобиль можно рассмотреть с задней части, где применили новые фонари.

Предполагается, что новинка BMW 7 получит передовые опции, а также полуавтоматическую систему управления. По представленным кадрам очевидно, что обновленный седан BMW 7 существенно превосходит по дизайну и габаритам актуальное поколение. Сроки выхода новинки пока не объявлены баварским брендом.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Перевооружение «Леопардов 2» создаст в немецкой армии нехватку танков

07.09 / Судьба похищенных белорусских оппозиционеров остается неизвестной 

01.03 / “Своим ходом добирается в Киев”. Арахамия подтвердил, что Дубинский попал в ДТП

12.12 / Украина получила одобрение от COVAX на запрос вакцины от COVID-19

24.02 / Видео: Зеленский стал диктатором

03.04 / В ДНР завили о 24 случаях нарушения перемирия в Донбассе украинскими силовиками

07.06 / “Булочка”, “Сочная фигурка”, “В положении?”. Каменских, позируя в купальнике, засветила пышные формы

30.06 / Белый дом объяснил, почему Трампу не сообщили о российских «вознаграждениях»

09.08 / Ястремская проиграла в четвертьфинале турнира в Палермо

14.10 / На случай кризиса – Швеция прикроет коммуникации морпехов США на своей территории

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика