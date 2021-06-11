 

Автомобильный рынок Британии в мае показал рост в 7 раз

11.06.2021, 16:08, Новости дня
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В Великобритании зафиксировали прирост продаж новых автомобилей в мае.

В частности, эксперты констатировали, что прирост в семь раз выше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в мае местные дилеры продали более 156,7 тысяч новых автомобилей. Кроме того, с начала 2021 года на рынке Великобритании начали осуществлять дистанционные продажи новой техники, тогда как живые продажи возобновили к середине мая.

Несмотря на то существенный прирост продаж, аналитики указали, что продажи не смогли восстановить к тому уровню, который фиксировали в 2019 году до пандемии коронавируса. С января по май на рынке Великобритании продали свыше 723 тысяч новых автомобилей, а лидером рынка оказался немецкий бренд Volkswagen.



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