Фискальная служба проводит обыски в “Нафтогазі”

В сообщении ГФС говорится, что обыск проводится в рамках уголовного производства по факту возможного уклонения компании от уплаты НДС на сумму 2,7 млрд грн

По данным ведомства, начиная с октября 2015 по настоящее время, должностные лица “Нафтогаза” не завершили процедуру таможенного оформления газа, приобретенного у российского “Газпрома”. В результате госбюджет недополучил 2,7 млрд грн НДС.

“Предприятия-производители тепловой энергии фактически потребляют газ, находящийся в газотранспортной системе Украины, однако АО НАК “Нафтогаз України” не оформляет документы по поставкам газа и не подписывает соответствующих актов приема-передачи, мотивируя это тем, что газ фактически не поставляется, а предоставляется услуга балансировки газа в ГТС”, – заявили в фискальной службе.

В Государственной фискальной службе уверены, что за период расследования собрали достаточно доказательств, которые могут говорить о неподаче в энергетическую таможню ГФС полного пакета документов и о факте уклонения от уплаты налогов.

https://www.facebook.com/SFSofUkraine/posts/4404398062927483

Контекст:

1 марта 2018 года тогдашний глава НАК “Нафтогаз України” Андрей Коболев сообщил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн.

В ГФС поясняли, что служба предъявила штраф из-за неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при закупке 2,4 млрд м³ газа у “Газпрома” в 2015 году, причем НАК “Нафтогаз України”, а не персонально главе компании. Тогда шла речь о неуплате “Нафтогазом” НДС на суму 2,3 млрд грн.

Коболев заявлял, что причина штрафа – отказ “Нафтогазу” оформлять и оплачивать природный газ, который “Газпром” в октябре-ноябре 2015 года контрабандно поставлял на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. “Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не использовали, но на котором настаивает “Газпром”, – писал он.

Коболев обжаловал штраф двумя исками. 23 июля 2018 года Подольский районный суд Киева признал незаконным и отменил часть штрафа в размере 7,027 млрд грн. Энергетическая таможня проиграла апелляцию по нему, и решение вступило в силу. 3 апреля 2019 года Подольский суд удовлетворил второй иск, и отменил штраф в сумме 1,36 млрд грн, сообщало профильное издание Enkor.

“Нафтогаз” прекратил поставку газа на неконтролируемые территории Донецкой и Луганской областей в феврале 2015 года. С того времени газ на эти территории поставлял российский “Газпром” и выставлял счета по его оплате “Нафтогазу”. Украинская компания не признавала эти поставки, поскольку они происходили без ее контроля и ведома. Этот газ был предметом спора в Стокгольмском арбитраже, и в 2017 году “Нафтогаз” победил в арбитраже.

—