Глава МИД Польши о неучастии Украины на саммите НАТО: Байден пригласил Зеленского в США, питаясь спасти ситуацию

По его словам, принимая саммит НАТО в Варшаве в 2016 году, Польша стремилась, чтобы Украина, как жертва агрессии РФ, была специальным гостем. В 2021 году приглашения на саммит НАТО не получил президент Украины Владимир Зеленский, отметил Рау.

По его мнению, президент США Джо Байден во время телефонного звонка 7 июня пригласил Зеленского в Вашингтон, чтобы “спасти ситуацию”.

Однако эта встреча состоится после саммита Байдена с Путиным 16 июня в Женеве (Швейцария), подчеркнул глава МИД Польши.

Рау считает, что порядок должен быть противоположным и “быть элементом продуманной политики, а не “операцией по сохранению лица”.

Контекст:

Саммит НАТО состоится 14 июня. Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг отмечал, что на саммите страны – члены Альянса будут “принимать решения по содержательной и перспективной стратегии НАТО-2030”, чтобы противостоять “агрессивным действиям России, угрозам терроризма, кибератакам, новым разрушительным технологиям, влиянию изменения климата на безопасность и подъему Китая”.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля Зеленский заявлял в ходе телефонного разговора со Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства (ПДЧ) “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг говорил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

В Офисе президента отмечали, что Украина не будет принимать участие в саммите НАТО, но вопрос предоставления Киеву ПДЧ в НАТО на нем обсудят.

Ожидается, что на саммите Альянса его лидеры сделают заявление, в котором подтвердят политику “открытых дверей” для Украины и Грузии. Но консенсуса о предоставлении Украине ПДЧ пока нет, отмечал 7 июня заместитель Столтенберга Мирча Джоанэ.

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