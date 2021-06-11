Бизнес готов к экомодернизации, но в разумные сроки и с соблюдением механизмов господдержки – нардеп Шпенов

“Альтернатив экомодернизации национальной промышленности нет. Соответствующие технологии стоят очень дорого и долго окупаются. Поэтому решить данный вопрос можно только через механизм партнерства государства и бизнеса. Так, как решали этот вопрос в Евросоюзе, достичь уровня которого стремится Украина”, – написал Шпенов.

В ЕС в экологическую модернизацию были вложены миллиарды частных и государственных инвестиций, а бизнес, который вкладывался в природоохранные объекты, получал многочисленные преференции и льготы, подчеркнул он.

“У нас, к сожалению, демонстрируется непонимание серьезности глобальных вызовов, стоящих перед украинской экономикой в целом и промышленностью в частности. Государство всячески избегает диалога с бизнесом о возможном участии в софинансировании экопроектов”, – заявил политик.

Бизнес же в Украине демонстрирует не только понимание проблемы, но и готовность ее решать: за прошлый год промышленные предприятия направили на экологические проекты порядка 40,9 млрд грн, сообщил Шпенов. Это большая сумма, отметил он, но и ее не хватит на достижение значимых результатов.

“Только на европейские НДТМ (Наилучшие доступные технологии и методы управления. – “ГОРДОН”), внедрение которых запланировано законопроектом №4167, нашим промышленникам необходимо потратить не менее 270 млрд грн. Где взять такую сумму предприятиям, которые второй год пытаются справиться с миллиардными убытками?” – написал нардеп.

Он отметил, что слепое копирование европейских НДТМ не предусматривает ни Директива ЕС, ни Соглашение об ассоциации.

“Там сказано, что сборники наилучших технологий могут быть скорректированы в соответствии с экономическим и технологическим состоянием страны. А значит, мы должны включить в НТДМ оборудование украинских производителей, которое соответствует европейским нормам. Таким образом можно не только сэкономить деньги промышленности, но и сберечь принцип локализации, обеспечив украинских производителей дополнительными заказами. Государству и бизнесу необходимо найти общий язык. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Ведь в конце концов снижение экспортного потенциала и валютных поступлений станет проблемой государственного бюджета, а не только бизнеса”, – подытожил народный депутат.

Контекст:

Законопроект №4167 о предотвращении, уменьшении и контроле над загрязнениями, которые возникают в результате промышленной деятельности, находится на рассмотрении Верховной Рады с сентября 2020 года. В феврале и мае 2021-го парламент не смог принять документ, сейчас он передан на доработку в профильный комитет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в течение 10–12 лет промышленность должна пройти модернизацию и сократить выбросы.

Замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский (фракция “Слуга народа”) считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует предоставить поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

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