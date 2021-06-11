 

Российская делегация обсудит в Анталье вопросы туризма

11.06.2021, 15:21, Новости дня
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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ожидает прибытия российской делегации в Анталью для обсуждения вопросов туризма.

Эрдоган сообщил во время выступления в Стамбуле, что «из РФ к нам в Анталью прибывает делегация», будут обсуждаться «вопросы, связанные с туризмом», передает ТАСС.

Ранее Турция выразила надежду на восстановление авиасообщения с Россией. При этом Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.



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