 

Мужчины переживают, хватит ли им денег, чтобы меня содержать – Даша Астафьева

11.06.2021, 15:04, Новости дня
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“В основном проблема у мужчин, которые представляют себя рядом с Дашей Астафьевой – все переживают, хватит ли им денег, чтобы содержать Дашу Астафьеву. Ну это вообще 785-й вопрос!” – заверила 35-летняя модель.

Она подчеркнула, что финансовое состояние избранника для нее – второстепенный вопрос. Гораздо важнее, по словам певицы, понимать и принимать ее рабочий график и образ жизни, даже когда вы сели в самолет и готовитесь отправиться в отпуск.

“Потому что самая большая проблема в отношениях – это принять жизнь человека. Когда звонят перед взлетом и говорят “срочно, вы нужны здесь!”. И быть мужчиной Даши Астафьевой – это взять за руку и выйти из самолета, а не ругаться”, – сказала артистка.

Она добавила, что “часы, тачки, телки” не производят на нее впечатления, потому что она прежде всего ценит в мужчинах понимание и преданность.

“Быть мужчиной Даши Астафьевой – это ни один праздник не встретить вместе. Быть мужчиной Даши Астафьевой – это в три часа ночи проснуться от звонка и сказать “от корсета отпал крючочек, пожалуйста, найди зацепочку!” И из миллиона костюмов человек найдет, сядет в машину и привезет. Вот что такое быть мужчиной Даши Астафьевой. А не хвастаться часами, тачками и бывшими телками своими”, – резюмировала модель.

 

ВИДЕОВидео: Таня Гузенко / YouTube
Контекст:

Даша Астафьева родилась 4 августа 1985 года в городе Орджоникидзе (сейчас – Покров) Днепропетровской области. Певица после школы переехала в Киев, где познакомилась с продюсером Юрием Никитиным. В 2007 году он предложил ей принять участие в украинской “Фабрике звезд”. Никитиным же была создана группа Nikita, в состав которой вошли Астафьева и Юлия Кавтарадзе, бывшая участница группы A.R.M.I.A. В коллективе неоднократно менялись участницы, но Астафьева оставалась его лидером.

В 2008 году выиграла титул Playmate of the Month (модель, чью фотографию помещают на развороте журнала) юбилейного журнала Playboy.

В 2017 году Астафьева начала сольную карьеру.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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