Кассель озадачил подписчиков “козьей мордой”
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Артист позирует в кадре с улыбкой на лице.
“Козья морда”, – подписал он фото.
“Не понял связи”, – отреагировали на фото подписчики.
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Контекст:
Кассель родился в 1966 году в Париже. Он известен по ролям в фильмах “Багровые реки”, “Жанна д’Арк”, “Двенадцать друзей Оушена”, “Черный Лебедь” и многих других. Он озвучивал персонажей в мультфильмах “Шрек” и “Ледниковый период”.
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