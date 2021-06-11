 

Кассель озадачил подписчиков “козьей мордой”

11.06.2021, 15:04, Новости дня
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Артист позирует в кадре с улыбкой на лице.

“Козья морда”, – подписал он фото.

“Не понял связи”, – отреагировали на фото подписчики.

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Публикация от VINCENT CASSEL (@vincentcassel)

Контекст:

Кассель родился в 1966 году в Париже. Он известен по ролям в фильмах “Багровые реки”, “Жанна д’Арк”, “Двенадцать друзей Оушена”, “Черный Лебедь” и многих других. Он озвучивал персонажей в мультфильмах “Шрек” и “Ледниковый период”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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