 

Сотрудника подмосковного СИЗО арестовали по подозрению в разглашении гостайны

11.06.2021, 14:44, Новости дня
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На территории торгового центра в Котельниках задержан сотрудник следственного изолятора №8 Подмосковья Роман Алексеенко, он подозревается в разглашении государственной тайны. Мужчина уже арестован и уволен со службы.

«По результатам проверки в отношении Алексеенко Романа Юрьевича было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов», – передает со ссылкой на источник ТАСС.

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы сообщили, что Алексеенко арестован до 3 августа.

Ранее из МВД  были уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий.



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