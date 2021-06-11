Сотрудника подмосковного СИЗО арестовали по подозрению в разглашении гостайны

На территории торгового центра в Котельниках задержан сотрудник следственного изолятора №8 Подмосковья Роман Алексеенко, он подозревается в разглашении государственной тайны. Мужчина уже арестован и уволен со службы.

«По результатам проверки в отношении Алексеенко Романа Юрьевича было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Он уволен со службы и арестован одним из столичных судов», – передает со ссылкой на источник ТАСС.

В пресс-службе Бабушкинского суда Москвы сообщили, что Алексеенко арестован до 3 августа.

Ранее из МВД были уволены по отрицательным мотивам два заместителя начальника следственного департамента МВД России, генералы юстиции Александр Краковский и Александр Бирюков, которые проходят по делу о превышении полномочий.