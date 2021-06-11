 

Бренд Haval начал продажи в РФ нового кроссовера Jolion

11.06.2021, 14:16, Новости дня
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На российском рынке приступили к продажам новейшего паркетника Haval Jolion.

Автомобиль выполнен в компактном кузове, тогда как покупателям предложены три комплектации, отличающиеся моторами и функциональным оснащением. Приобрести кроссовер Haval Jolion можно от 1,18 млн рублей. Автомобиль построен на фирменной платформе L.E.M.O.N,. В базовой комплектации применили тканевый салон, климат-контроль, а также предложен передний привод.

В топовой комплектации предусмотрели систему полного привода, роботизированную коробку передач, а также качественные материалы отделки. Под капотом кроссовера во всех комплектациях применили 1,5-литровый двигатель с мощностью до 150 л.с.



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