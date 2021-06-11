 

Украина намерена играть на Евро 2020 в форме с надписью “Героям слава!” – пресс-атташе сборной

11.06.2021, 14:08, Новости дня
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“У нас есть наш новый комплект формы, он полностью подтвержден УЕФА. Все элементы футболки подтверждены УЕФА – все до последнего предложения. Президент УАФ сейчас находится на переговорах с представителями УЕФА и пытается уладить последние детали”, – сказал Гливинский.

Он также попросил присутствующих журналистов по ходу пресс-конференции больше не поднимать этот вопрос.

Первый матч на Евро 2020 украинцы проведут 13 июня против сборной Нидерландов. Начало поединка – 22.00.

Контекст:

Новую форму сборной Украины президент УАФ Андрей Павелко презентовал 6 июня. На футболке разместили контур карты Украины, а также надписи: “Слава Украине!” и “Героям слава!” (вторая фраза – с изнаночной стороны).

Форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы 2020 одобрил Союз европейских футбольных ассоциаций.

После демонстрации формы в российском министерстве иностранных дел ее назвали “обманкой”. Спикера МИД РФ Марию Захарову возмутили слоган “Слава Украине!” и то, что карта Украины изображена вместе с оккупированным Россией Крымом.

Посольства Соединенных Штатов и Великобритании в Киеве высказались в поддержку новой формы национальной сборной Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился ко “всем, кто начал шипеть на форму сборной Украины”, и пообещал, что страна не позволит оскорблять национальные символы.

Российский футбольный союз обратился в Союз европейских футбольных ассоциаций, заявив об “использовании политических мотивов в форме сборной Украины”.

В новой форме сборная Украины уже сыграла один матч – 7 июня в товарищеском поединке украинцы обыграли Кипр со счетом 4:0.

10 июня стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать с формы футбольной сборной надпись “Героям слава!”. В УЕФА объяснили свое решение тем, что надпись имеет “исторический и милитаристский подтекст”, хотя “сам по себе слоган может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общенационального значения и, следовательно, может присутствовать на футболке сборной Украины”. 

Павелко заявил, что УАФ ведет переговоры с УЕФА по поводу надписи “Героям слава!”. 

Украинцы в соцсетях устроили флешмоб – начали массово оставлять комментарии со словами “Слава Украине! Героям слава!” на страницах УЕФА, министерства иностранных дел России, а также Российского футбольного союза в Facebook.

11 июня УАФ утвердила лозунги “Слава Украине!” и “Героям слава!” официальными футбольными символами страны.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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