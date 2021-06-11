 

Бахматюк: Открытие рынка земли, однозначно, плюс для Украины. Это переход от совковой ментальности к нормальной экономической модели

11.06.2021, 14:08, Новости дня
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“Да, однозначно, [это плюс для Украины]. Это переход от совковой ментальности к нормальной экономической модели. Вот и все. Чтобы вы четко понимали: мне как человеку, который арендует, невыгоден рынок земли… Нас незаслуженно называют латифундистами… Несмотря на объем земли, ты не хозяин – ты арендуешь. Это постоянный политический процесс. Я в 600 населенных пунктах арендую землю. Это 600 сельских советов… У меня около 300 человек – это политики, которые работают с агентами, людьми влияния, это местные главы… Это постоянный процесс. И это нормально. В принципе, во всем мире владельцы земли – это в основном пенсионные фонды, потому что им нужны твердые залоги. Потому что они мыслят категориями на 100 лет и они считают, что земля – это тот актив, который не обесценивается. Для них доходность 1–2% в год – более чем достаточно. Им главное – сохранить деньги. В Украине, я думаю, рано или поздно к этому придут”, – отметил Бахматюк.

Он подчеркнул, что многие собственники земли в Украине, несмотря на свое желание, так и не смогли ее продать.

“Украина – большая территория, которая имеет возможность привлекать огромнейшие деньги и инвестиции. И терять это глупо. Во-первых, ты не даешь возможности развития территории. Во-вторых, люди, многие из которых уже умерли, не получили ни копейки за эту землю. Это несправедливо как минимум. Даже то, что сейчас [разрешают покупать] по 100 га, – это просто ни о чем. Несправедливо забирать у человека возможность продать по большей цене. Ну вот у вас 4 га земли. Вы же понимаете, что по 100 га – это будет ограниченное количество людей, а по 10 тыс. было бы больше, а по 50 тыс. – еще больше. Опасаетесь концентрации – сделайте, что больше 100 тыс. нельзя, условно. Опасаетесь, что фермер не будет работать? Вы же сделали программу “5–7–9%”. Значит, скажите: “20% ты вносишь своих, 80% государство обеспечит под 3% годовых на 30 лет”. Таким образом вы еще сделаете рынок более ликвидным”, – сказал бизнесмен.

Бахматюк: Я готов вернуться в Украину, если мне назначат залог 50 млн грн. Читайте полную версию интервью

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Согласно закону, рынок земли в Украине должен заработать с 1 июля 2021 года. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Следующий в повестке дня парламента проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли.

5 января 2021 года министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

Согласно опросу, проведенному в конце апреля Социологической группой “Рейтинг”, 77% украинцев убеждены, что вопрос введения в стране рынка сельскохозяйственных земель должен рассматриваться на всеукраинском референдуме.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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