Рубль вырос на решении ЦБ по ключевой ставке

Рубль на Московской бирже вырос после новости о решении Центробанка повысить ключевую ставку до 5,5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

До публикации новости курс доллара составлял 71,68 рубля, курс евро – 87,1425 рубля, после публикации доллар (на 13.37 мск) снизился до 71,55 рубля, евро – до 87 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс евро в последний раз находился на отметке 87 рублей 17 марта 2021 года.

Напомним, Центробанк в пятницу объявил о решении повысить ключевую ставку на 5 п.п. до 5,5% годовых.