 

Рубль вырос на решении ЦБ по ключевой ставке

11.06.2021, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рубль на Московской бирже вырос после новости о решении Центробанка повысить ключевую ставку до 5,5%, об этом свидетельствуют данные торгов.

До публикации новости курс доллара составлял 71,68 рубля, курс евро – 87,1425 рубля, после публикации доллар (на 13.37 мск) снизился до 71,55 рубля, евро – до 87 рубля, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

Курс евро в последний раз находился на отметке 87 рублей 17 марта 2021 года.

Напомним, Центробанк в пятницу объявил о решении повысить ключевую ставку на 5 п.п. до 5,5% годовых.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.03 / В Украине сделали уже больше 15 тыс. прививок от коронавируса

05.04 / Мантуров: Из-за блокировки Суэцкого канала мир вспомнил про Севморпуть

17.12 / Российский рынок акций позитивно отреагировал на пресс-конференцию Путина

17.02 / Дела Майдана. Суд разрешил досудебное расследование в отношении экс-руководителя милиции Киева

04.10 / Физики изобрели почти вечный двигатель

26.11 / В Польше сквер назвали в честь генерала армии УНР

11.09 / Кириенко объявил о начале креативной революции в России

15.09 / Американская компания помогла Лукашенко блокировать интернет в Беларуси 

15.03 / Маркарова рассказала, какие задачи перед ней поставил Зеленский

02.05 / Пьяная компания с пистолетом потребовала бесплатно накормить их шавермой в Ленобласти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика