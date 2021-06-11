Объявлена дата премьеры нового спорткара Nissan Z

Японская компания Nissan намерена представить к концу лета новую модель линейки Nissan Z.

В частности, прототип новинки Z Proto продемонстрировали осенью минувшего года, тогда как модель продемонстрировала улучшенный агрегат и шестиступенчатую механическую трансмиссию. Кроме того, в Сети уже активно распространяются шпионские изображения новой модели, которая по своему виду имеет ряд сходств с прототипом Z Proto. Предполагается, что новое купе получит название 400Z, однако пока точные данные отсутствуют.

Вместе с тем автомобиль поступит на местном рынке под именем Fairlady Z. Официальная презентация транспортного средства состоится 17 августа в рамках автосалона в Нью-Йорке, где рассекретят все достоинства японской модели.