Объявлена дата премьеры нового спорткара Nissan Z

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11.06.2021, 13:18, Новости дня
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Японская компания Nissan намерена представить к концу лета новую модель линейки Nissan Z.

В частности, прототип новинки Z Proto продемонстрировали осенью минувшего года, тогда как модель продемонстрировала улучшенный агрегат и шестиступенчатую механическую трансмиссию. Кроме того, в Сети уже активно распространяются шпионские изображения новой модели, которая по своему виду имеет ряд сходств с прототипом Z Proto. Предполагается, что новое купе получит название 400Z, однако пока точные данные отсутствуют.

Вместе с тем автомобиль поступит на местном рынке под именем Fairlady Z. Официальная презентация транспортного средства состоится 17 августа в рамках автосалона в Нью-Йорке, где рассекретят все достоинства японской модели.



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