 

Компания Alpina представила обновлённые модели XD3 и XD4

11.06.2021, 13:18, Новости дня
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Японский бренд Alpina Automobiles анонсировал выход двух новинок кроссоверов под названием XD3 и XD4.

Оба автомобиля оснащаются дизельными агрегатами и основаны на популярных паркетниках X3 и X4. Вместе с тем кроссоверы получили 3-литровый турбированный двигатель, который выдает до 394 л.с. Среди достоинств указывают также улучшенные амортизаторы, увеличенные колесные диски, а также возможность выбора настройки полноприводной системы.

Кроме того, требовательные клиенты также смогут оформить заказ на лазерную оптику для своего кроссовера. Пока остальные достоинства доработанных кроссоверов не объявлены, однако есть данные, что автомобили также отличаются улучшенной управляемостью.  



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