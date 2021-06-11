 

Резиденцию Януковича в Сухолучье передали в управление компании депутата Киевсовета

11.06.2021, 13:08, Новости дня
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Отмечается, что теперь управляющая компания, победившая в конкурсном отборе, сможет начать коммерческое использование актива.

Согласно программе управления, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования активом составляет 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета – более 200 тыс грн. Почти 800 тыс грн в месяц компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса.

“В планах будущего управляющего – создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружения сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений питания”, – сообщил и.о. главы АРМА Виталий Сигидин. 

ООО “7 дней” – владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. Согласно сервису открытых данных Opendatabot, владельцы компании – депутат Киевсовета (“Европейская солидарность”), основатель и совладелец сети “Фуршет” Игорь Баленко и его пасынок Даниил Данилов. 

Контекст:

Земли в Сухолучье и построенные на них резиденции “Акация” и “Остров” вернули в собственность государства в 2015 году. С 2016 года резиденцией занималась общественная организация “Межигорье”.

За незаконную передачу Януковичу охотничьих угодий в Сухолучье судят бывшую главу Киевской облгосадминистрации Веру Ульянченко и еще 18 человек.

АРМА объявило о начале конкурсного отбора управляющего для комплекса “Сухолучье” в январе этого года. В феврале был избран победитель.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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