 

Безруков оценил спектакль с Бузовой на сцене МХАТа

11.06.2021, 12:48, Новости дня
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Российский актер Сергей Безруков опубликовал видео, в котором подвел итоги фестиваля «Фабрика Станиславского» и прокомментировал спектакль МХАТ имени Горького, в котором сыграла Ольга Бузова. Он не стал озвучивать имя исполнительницы, однако пользователи Сети решили, что речь идет именно о певице.

«Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», – сообщил Безруков на опубликованном в Instagram видео.

В ходе своего монолога актер также поблагодарил всех присутствующих за то, что они предпочли посетить данное мероприятие вместо спектакля МХАТ.

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(@s_bezrukov)

Тем временем театральный критик Николай Песочинский заявил, что Московский Художественный театр имени Горького после спектакля с Бузовой показал, что он превращается из общедоступного в коммерческий, и это вызывает больше вопросов, чем игра артистки.

Песочинский указал, что у МХАТа были свои исторические традиции: театр позиционировал себя как доступный для всех, однако билеты на спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры. «Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом», – отметил критик, передает «360».

При этом, на его взгляд, сам факт того, что МХАТ пригласил играть стороннего артиста, абсолютно нормальный. По мнению Песочинского, театры хотят экспериментировать и развиваться. Другое же дело, что когда в постановке участвует какая-то звезда, внимание зрителей может быть полностью сосредоточено на ней, а не на спектакле.

Песочинский добавил, что не смотрел «Чудесного грузина», поэтому считает неправильным давать оценку игре Бузовой. Театральные критики, которые рассуждают по принципу «не смотрел, но осуждаю», действуют неэтично, подчеркнул он.

Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова принимает участие в спектакле «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина. Эта новость получила общественный резонанс.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что театр «хайпанул» на спектакле с Бузовой: «Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник достаточно сложный сработал».



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