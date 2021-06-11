 

“С прошлого года – ни одного нового проекта”. В ЕБРР раскритиковали планы Украины ввести акциз на “зеленую” энергию

11.06.2021, 12:10, Новости дня
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“Инвестиционный климат пострадал от ряда факторов: ретроспективные изменения “зеленого” тарифа, неплатежи производителям “зеленой” электроэнергии, значительный накопленный долг, который до сих пор не выплачен. Более того, продолжаются дискуссии о дальнейших неблагоприятных изменениях в нормативной среде, таких как введение акцизного налога на ВИЭ”, – рассказал Магалецкий.

Он подчеркнул, что из-за действий правительства инвесторы останавливают вложения в проекты в Украине.

“С прошлого года ЕБРР не смог начать ни одного нового проекта в энергетическом секторе Украины. Эту тенденцию необходимо срочно изменить, поскольку возобновляемые источники энергии представляют собой единственный новый способ для увеличения мощности генерации и единственный путь для будущего развития”, – отметил представитель банка.

Контекст:

Власти в Украине хотят ввести акцизный налог на продажу “зеленой” электроэнергии, сейчас предлагается широкий диапазон ставки – от 3,2% до 40%, точные цифры еще обсуждаются, писала 22 марта “Экономическая правда”.

2 июня Кабинет Министров подал проект закона о введении акцизного налога на электроэнергию, производимую из возобновляемых источников энергии, сообщает “Обозреватель”.

Задержки с выплатами производителям электроэнергии из возобновляемых источников энергии угрожают дальнейшему развитию этой отрасли в Украине, отмечается в принятой в середине февраля резолюции Европейского парламента.

Международная торговая палата обратилась к властям Украины с требованием выплатить долги за “зеленую” энергию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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