 

Резников о запрете боевиков на выезд детей из ОРДО: Захват заложников в чистом виде

11.06.2021, 12:10, Новости дня
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“Речь идет о захвате заложников в чистом виде… Детей с родителями просто разворачивают”, – заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников.

По его словам, подобная практика оккупантов резко усилилась за последние несколько недель.

Министр считает, что это ответ России на расширение программы реинтеграции молодежи с оккупированных территорий. Он рассказал, что в этом году внедрена программа дополнительной подготовки, когда дети в течение двух месяцев смогут бесплатно жить в общежитиях, получать стипендию, проходить адаптацию и готовиться к учебе. В программе принимают участие 23 университета.

“Все больше людей понимает, что никаких перспектив для детей в ОРДЛО нет. Поэтому оккупационная власть пытается заблокировать переход. В качестве повода используется эпидемия коронавируса, теперь еще добавляются формальные запреты для детей”, – отметил Резников.

Министр заявил, что Украина сообщит о сложившейся ситуации США, Франции и Германии, а также ОБСЕ.

Он также добавил, что Минреинтеграции работает над упрощением процедуры получения молодежью с оккупированных территорий украинских паспортов.

Контекст:

Как пояснили в министерстве, ранее выезд детей 14–16 лет с территории ОРДО разрешался на основании украинского свидетельства о рождении. Сейчас боевики запретили пересечение контрольных пунктов въезда-выезда, а также неконтролируемого участка российско-украинской границы, требуя незаконных “документов”.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова отмечала, что из-за этой ситуации дети не смогут своевременно подать документы для поступления в высшие учебные заведения Украины. Она обратилась к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой помочь детям, проживающим на оккупированных территориях, в обеспечении их права на образование и свободу передвижения.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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