 

Криптовалюта Chia провоцирует рост производства жестких дисков

11.06.2021, 10:22, Новости дня
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Спрос на жесткие иски резко вырос с появлением криптовалюты Chia, которая быстро обретает популярность среди майнеров. В компаниях Seagate и Western Digital сообщили об увеличении выпуска хардов. Впрочем, производственные возможности ограничены.

Не исключено, что жесткие диски вскоре станут таким же дефицитом, как видеокарты, говорят эксперты. Речь идет, прежде всего, об устройствах большой емкости, тех самых, которые используются во флагманских электронных гаджетах.

По этой причине топовая электроника также может оказаться в дефиците, из-за чего производители и продавцы наверняка поднимут цены. Тем временем производители не готовы уже сейчас запускать новые линии по выпуску жестких дисков. До 70% их мощностей заняты выполнением долгосрочных контрактов. С другой стороны, никто ведь не знает, как много людей станут майнить Chia в дальнейшем.



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