 

В компании Samsung представили самый маленький датчик 50 Мп

11.06.2021, 10:22, Новости дня
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Всего 0,64 мкм – таков размер датчика для видеокамеры, предназначенного для смартфонов и способного делать съемку с разрешением 50 МП. Его представили в компании Samsung, сообщив при этом, что это самый маленький, на сегодня, датчик в мире с такой большой мощностью.

Похоже, что его будет очень трудно заметить на плоскости мобильного гаджета. Таким образом, видеокамера перестанет быть видимым элементом дизайна.

Кроме того, используя датчик ISOCELL JN1, можно будет еще уменьшить толщину будущих моделей смартфонов, говорят эксперты. Разумеется, камеры таких микроскопических размеров найдут для себя и другое применение. В частности, их легко можно будет использовать для скрытой съемки.



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