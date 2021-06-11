“Она наркоманкой стала?”, “Я сошла с ума”. Тина Кароль в танце показала странные жесты

“Танец Тины Кароль под песню “Все во мне”, – говорится в описании ролика.

Певица руками с выставленными двумя пальцами вертит у висков и показывает на внутреннюю часть запястья и сгиб локтя.

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Публикация от Тина Кароль | ФанТина (@tinakarol_fantina)

“Супер. Браво!” – отреагировала подписчица oksanasinyachenko.

“Я сошла сума…” – прокомментировала ka_tia9667.

“Она наркоманкой стала?” – спросил aleksandr.vladimirovich1905.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

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