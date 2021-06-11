 

Арахамия: Представители олигархов есть у всех фракций Рады

11.06.2021, 9:14, Новости дня
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“Есть ли влияние? Есть, у всех фракций. Если какая-то фракция заявляет, что на нее нет влияния олигархов, она лжет всем людям. Я сразу говорю. Степень воздействия может быть разной, это может быть в том числе точечно – от вопроса к вопросу, насколько он там болезненный представителям финансово-промышленных групп. Но то, что представители олигархов есть у всех фракций, то это не надо спорить. Еще раз говорю: если кто-то будет говорить, что этого нет, то он просто лжет в глаза”, – заявила Арахамия.

Он также признал, что и на фракцию “Слуга Народа” есть определенное влияние.

“Есть представители регионов, ну условно. Например, ты из Днепра, там есть крупные заводы, и всегда у кого-то какие-то знакомые, которые работают на этих заводах – если будешь принимать законопроект, который вредит этому заводу, то я вам гарантирую, что будут звонки всем депутатами и знакомым знакомых, что не поддерживай, это нам вредит и так далее. Так оно работает”, – пояснил Арахамия.

Он добавил, что это надо “коммуницировать” и бороться с такими вещами, а не скрывать их. 

По его мнению, президентский законопроект об олигархах “пытаются как-то демонизировать, а он очень мягкий”. Политик заявил, что если бы он вносил этот законопроект, он был бы гораздо жестче.

“Сейчас это просто такой набор деклараций, критериев, люди заранее его видят. Если они в этом видят опасность, они знают, что им нужно сделать, чтобы от этого избавиться, если согласны с этим процессом, идут в этот реестр”, – сказал Арахамия. 

Контекст:

В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что готов говорить с крупным бизнесом и обеспечить ему равные правила, а взамен хочет, чтобы олигархи жили и работали по закону. Он считает, что олигархам следует отдать “роли в массовке, а не главные роли”.

15 апреля 2021 года на заседании СНБО Зеленский анонсировал разработку “фундаментального законопроекта о статусе олигарха в нашей стране”. По его словам, законодательная инициатива нацелена, в частности, на то, чтобы олигархи не могли влиять “на выбор страны, на экономику, на законы, на Верховную Раду”.

14 мая секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что, по его мнению, под действие разрабатываемого закона об олигархах подпадает 13 человек, возможно, больше. Их фамилии Данилов назвать отказался.

Законопроект “О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)” внесли на рассмотрение Верховной Рады 2 июня.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Нардеп от “Слуги народа” Евгения Кравчук заявляла 9 июня, что парламент рассмотрит законопроект в первом чтении в конце июня.

Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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