 

“Я свою “ж” могу и так выставлять. Есть спрос”. Никитюк восстановила контроль над взломанным Instagram

11.06.2021, 9:14, Новости дня
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“Мама в здании. Я свою “ж” могу и так выставлять, когда захочу. Вижу, есть спрос. Погуляли и хватит. Фотку Гордона на аве [аватарке] оставлю до утра! Всем спасибо. Я и не знала, что вы у меня такие человечные”, – написала Никитюк.

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A post shared by Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Незадолго до этого Instagram-аакаунт ведущей был взломан, в нем появились странные посты с грубыми выражениями, а фото Никитюк на аватарке было заменено на портрет основателя издания “ГОРДОН” журналиста Дмитрия Гордона.

Instagram Никитюк с аватаркой Гордона. Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Всего злоумышленники успели написать четыре поста. Например, на одном из них вместо изображения был черный фон с надписью “П…зда тоби” и сообщение “Повесилимся?”.

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

В следующем посте кто-то, выдающий себя за Никитюк, выложил ее полуобнаженное фото и приглашение на свидание.

 

Скриншот: lesia_nikituk / Instagram

Позже Никитюк на Instagram-странице своей собаки Рафаэля подтвердила, что ее действительно взломали. Она уточнила, что была на съемках и лишь недавно узнала о произошедшем. Никитюк заверила, что быстро вернет себе аккаунт и что она якобы знает, кто ее взломал.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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