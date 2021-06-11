 

Познер счел идиотизмом реакцию россиян на форму сборной Украины

11.06.2021, 8:54, Новости дня
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Журналист, телерадиоведущий и писатель Владимир Познер назвал неправильной реакцию граждан РФ на скандал с формой сборной Украины.

«Послушайте, украинцы сделали эту форму именно для того, чтобы нас задеть, и мы повелись на это. Вместо того, чтобы просто проигнорировать или поднять на смех, мы всерьез обсуждаем это, возмущаемся. Это такой идиотизм. Они хотели нас задеть – и задели», – передает Sport24 слова Познера.

В ответ на сообщение, что УЕФА объявила, что лозунг «Героям слава!» будет убран с футболки, телеведущий ответил: «Это пускай».

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.



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