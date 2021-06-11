За сутки в Украине скончалось 70 пациентов с COVID-19

“11 июня 2021 года в Украине зафиксировано 1603 новых случая заболевания COVID-19. Среди них – 75 детей и 72 медработника. Также за минувшие сутки госпитализированы 762 человека, летальных случаев – 70, выздоровели 5583 человека”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 1785 новых случаев COVID-19 и 97 смертей.

По данным Минздрава, за последние 24 часа сделали 55 342 теста на коронавирус, из них 25 837 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (217) и Днепропетровской области (121).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 221 427 случаев коронавирусной инфекции, скончались 51 577 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 120 780 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1871590733004023

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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