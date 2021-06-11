Суд постановил взыскать с Медведчука еще 300 тыс. грн в деле о запрете книги “Дело Василия Стуса”

Согласно дополнительному постановлению по делу, Медведчук должен уплатить издательству 295,7 тыс. грн расходов на юридическую помощь и 2,3 тыс. грн судебного сбора за подачу апелляционной жалобы.

9 апреля суд постановил взыскать с Медведчука 139,5 тыс. грн, потраченных издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции.

Кипиани в Facebook отметил 10 июня, что апелляционный суд ранее также постановил закрыть дело и вернуть автору книги 780 грн. судебного сбора, чего Медведчук не сделал.

“Можно вечно смотреть на три вещи – как поют птицы, как течет Днепр и как Медведчук проигрывает суды. Апелляционный суд решил, что бывший адвокат и нынешний пророссийский политик должен компенсировать около 300 тыс. гривен издательству Vivat расходов на судебный процесс о запрете книги “Дело Василия Стуса”, инициированный им самим”, – написал автор книги.

https://www.facebook.com/vakhtang.kipiani/posts/10159173833032410

Контекст:

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был Медведчук. В 700-страничной книге Кипиани “Дело Василия Стуса” собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Медведчук через суд потребовал запретить распространение экземпляров книги. На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор по маркетингу издательства Vivat Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу “Дело Василия Стуса”. В марте 2021 года, по словам Аврамчук, общий тираж книги составляет 98 780 экземпляров.

19 марта Киевский апелляционный суд отменил запрет на распространение книги и использование в ней имени Медведчука. В силе осталось только одно требование – суд счел не соответствующей действительности информацию, что адвокат Медведчук по делу Стуса был предоставлен и поддерживался госбезопасностью.

—