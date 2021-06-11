В Польше объяснили ненависть к России

Член национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский рассказал о причинах русофобских настроений у части польских политиков.

По его мнению, таким образом польские политики стараются угодить «великому покровителю» в лице США. Модзелевский убежден, что «стратегический союз» Варшавы и Вашингтона носит антироссийский характер.

«Ваша глубокая ненависть ко всему российскому или советскому проистекает из очевидной для вас убежденности в том, что наш всесильный покровитель, единственный защитник свободного мира и чего-то там еще всегда занимал и будет занимать антироссийскую позицию, а вас за вашу решимость в словесных атаках на «империю зла» он может даже похвалить», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Mysl Polska слова Модзелевского.

Член президентского совета считает, что Вашингтон может пойти на сближение с Москвой, и при таком сценарии польская русофобия внезапно исчезнет.

«И что сделают тогда ненавистники, которые вложили столько сил в борьбу с «российской угрозой»? Ответ прост: они сменят позицию, поскольку прежняя перестанет быть выгодной», – отметил автор статьи.

Модзелевский заключил, что американское руководство уже долгие годы бесцеремонным образом «поддерживает демократию» в Польше путем инвестиций на ее политическом рынке.

Напомним, в четверг Агентство внутренней безопасности Польши задержало Януша Недзвецкого по обвинению в шпионаже якобы в пользу России, его арестовали на три месяца. Во время обысков в квартире подозреваемого нашли более 300 тыс. злотых (около 84 тыс. долларов) и большое количество носителей информации. Суд арестовал его на три месяца, Янушу грозит до 10 лет лишения свободы.