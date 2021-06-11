 

На Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов

11.06.2021, 7:58, Новости дня
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко предложил добавить на форму национальной сборной страны по футболу еще несколько российских регионов.

«Кстати, форму и вправду можно чуточку обновить», – передает РИА «Новости» слова Гончаренко.

Парламентарий опубликовал фотографию, на которой к карте Украины, помимо российского Крыма, добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области вместе со столицей региона.

Ранее на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы-2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.

В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которой будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг.

Напомним, ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.



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