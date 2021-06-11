 

Арахамия анонсировал создание условий для снижения в Украине цены на газ

11.06.2021, 7:20, Новости дня
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“Много пометок сделал, что нам надо изменить. […] Сейчас есть большие шансы существенно нарастить добычу газа в стране. Таким образом усилим энергетическую безопасность. В том числе создадим условия для того, чтобы снизить в конце концов цены и тарифы на газ”, – сказал он.

Нардеп считает, что “амбициозный план по наращиванию добычи природного газа” позволяет выполнить наличие современной техники у частных и государственных компаний.

“Это создает достаточную базу, чтобы сделать быстрый скачок в 2022 году. В следующем году особенно будем наблюдать за разработкой черноморского шельфа. Там много разведанных запасов”, – объяснил Арахамия.

Контекст:

С 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа. Население и юрлица могут свободно выбирать и менять поставщика.

5 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила постановление о введении годового тарифа для поставщиков с 1 мая 2021-го по 30 апреля 2022 года.

7 апреля НКРЭКУ внесла изменения в правила и типовой договор поставки природного газа. С 1 мая по умолчанию введена годовая цена газа для всех бытовых потребителей. В то же время газсбыты могут предлагать другие коммерческие предложения для бытовых потребителей.

По данным Государственной службы статистики Украины, с мая 2020 года по май 2021-го тарифы на природный газ выросли на 161,6%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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