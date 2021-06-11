Вакцинация от коронавируса проходит уже в 178 странах – данные Bloomberg

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11.06.2021, 7:20, Новости дня
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Такого количества достаточно для создания иммунитета к COVID-19 у 14,8% населения планеты.

Ежесуточно в мире вводят в среднем 34,8 млн доз препаратов.

Вакцинация проходит уже в 178 странах. В начале июня их было на две меньше.

Лидером по числу сделанных прививок является материковый Китай – почти 825 млн. В пятерку стран-лидеров по этому показателю также входят США (305,7 млн), Индия (245,8 млн), Бразилия (75,9 млн) и Великобритания (69,7 млн).

По охвату населения вакцинацией безоговорочными лидерами являются Сейшельские Острова, здесь ввели количество доз, достаточное для охвата 70% жителей.

По данным Всемирной организации здравоохранения, на 10 июня в мире подтвердили 174 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались почти 3,8 млн пациентов с COVID-19.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в мире в декабре 2020 года.

Членами ООН являются 193 государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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