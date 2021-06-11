10 июня на Донбассе боевики 12 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

“10 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 12 нарушений режима прекращения огня. […] В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Шумы (из минометов калибра 82 мм), Новгородское (из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов), Причепиловка (из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Водяное в Приазовье – четыре раза (из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия), Водяное возле Донецка (из станковых противотанковых гранатометов).

Также оккупанты вели стрельбу недалеко от Старогнатовки (из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия), Луганского (из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов) и Песков (из стрелкового оружия).

“На обстрелы противника наши защитники открывали огонь в ответ”, – подчеркнули в пресс-центре.

На 7.00 пятницы, 11 июня, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня – в районе Водяного возле Донецка (боевики стреляли из минометов 82 мм) и Опытного (из ручных противотанковых гранатометов). Боевых потерь среди украинских военнослужащих, по данным штаба ООС, нет.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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