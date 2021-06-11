 

США повысили прогноз по урожаю пшеницы в России

11.06.2021, 7:02, Новости дня
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В 2021 году РФ может получить второй по размеру урожай пшеницы, который будет уступать только рекордному урожаю 2017 года, следует из прогноза минсельхоза США.

Американское ведомство повысило прогноз по урожаю пшеницы в РФ с 85 до 86 млн тонн. США также снизили прогноз по экспорту с 39,5 до 38,5 млн тонн в нынешнем сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года), в 2021–2022 сельхозгоду ожидается экспорт 40 млн тонн, передает ТАСС.

Напомним, Минсельхоза РФ ожидает в 2021 году урожай пшеницы в 81 млн тонн. Экспорт, согласно прогнозу российского ведомства, составит 37 млн тонн. В 2017 году РФ собрала рекордный урожай пшеницы – 86,003 млн тонн (в чистом весе).



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