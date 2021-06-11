Российский спутник для Ирана напугал США и их союзников на Ближнем Востоке

Благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели, заявили представители властей в США и на Ближнем Востоке.

Своими опасениями с Washington Post поделились один действующий и один бывший сотрудник Белого дома, а также член правительства неназванного ближневосточного государства. Они признали, что речь идет о гражданском спутнике, но отметили, что в переговорах участвовал Корпус стражей иранской революции, передает РИА «Новости».

Оптическая система аппарата со способностью разрешения 1,2 м значительно превосходит имеющиеся у Ирана технологии. Ближневосточный источник сказал, что российский спутник хоть и «не самый лучший в мире», но «обладает высоким разрешением и очень хорошо подходит для военных целей».

Высказывается предположение, что спутник позволит Ирану следить за объектами Персидского залива, военными базами Израиля и казармами американских солдат в Ираке. Кроме того, Иран может передавать данные йеменским хуситам и Хезболле.

В феврале генеральный конструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщил, что аппарат будет запущен летом 2021 года.