В Астраханской области до конца года откроют 11 детских садов

Власти Астраханской области планируют до конца года открыть в регионе 11 детских садов по национальному проекту «Демография», что позволит значительно снизить очередность, сообщила пресс-служба администрации губернатора региона в четверг.

На протяжении нескольких лет в Астраханской области темпы строительства детских садов не превышали потребности региона. Очередь в детские сады составляет порядка 1,5 тыс. человек, передает ТАСС.

«В этом году откроется детский сад на 330 мест в микрорайоне Западный-2 Трусовского района Астрахани. Дошкольное учреждение строят и на месте бывшего сквера имени Даргомыжского в Ленинском районе, трехэтажный детский сад рассчитан также на 330 мест. Готовятся к открытию два детских сада в Камызякском районе, два – в Харабалинском, по одному – в Черноярском и Икрянинском районах», – рассказали в пресс-службе.

Также новый детсад до конца текущего года планируется открыть в густонаселенном микрорайоне Бабаевского. Уточняется, что в Приволжском районе места для дошкольников будут организованы путем выкупа готовых помещений. Благодаря этой программе в селах Осыпной Бугор и Три Протока появятся по 60 мест в дошкольных образовательных организациях, в поселке Кирпичный Завод – 250 мест.

Профицит мест в дошкольных учреждениях области планируется создать до конца 2022 года за счет ввода дополнительных 3 тыс. мест.

Среди ключевых целей нацпроекта «Демография» – поддержка семей с детьми, увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Нацпроекты, инициированные президентом Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.