 

Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»

11.06.2021, 5:10, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.



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