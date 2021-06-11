Мишустин прекратил действие меморандума между Россией и США по «открытой суше»

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия меморандума между Россией и США «О понимании в отношении открытой суши», документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять распоряжение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения Меморандума о понимании между правительством РФ и правительством Соединенных Штатов Америки в отношении «открытой суши», подписанного в городе Вашингтоне 17 июня 1992», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что уведомить американскую сторону о принятом решении должен МИД России.

Напомним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что правительство России готовит распоряжение о денонсации меморандума с США «О понимании в отношении открытой суши», в соответствии с которым для дальних поездок дипломатических сотрудников по стране пребывания действует уведомительный порядок.