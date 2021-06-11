 

Чехия собралась призвать НАТО подтвердить политику «устрашения» России

11.06.2021, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

НАТО должно подтвердить политику «устрашения» России, но добиться при этом «хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» с Москвой, считают власти Чехии.

Издание «Актуально» опубликовало выдержку из одобренных правительством Чехии рекомендаций для делегации страны на саммите НАТО. Делегацию возглавит президент Чехии Милош Земан, передает ТАСС.

По мнению властей Чехии, на саммите альянс должен подтвердить как «укрепление эффективной обороноспособности» и политику «устрашения» по отношению к Москве, так и усилия по «профилактике возникновения конфликта». Чехия призывает к «созданию хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» и к «нахождению области взаимных интересов» в политике и дипломатии. При этом в документе говорится о необходимости сохранить жесткую позицию по отношению к ситуации в Донбассе и «гибридным угрозам» со стороны России.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.07 / Основатель Alibaba назвал последствия пандемии коронавируса

18.09 / Дело экс-футболиста Широкова передали в главк МВД

24.03 / Insider – послания союзникам и противникам — американские бомбардировщики летают всё чаще, но без особого эффекта

17.07 / Названа главная опасность для экономики США

23.11 / Глава Минздрава Украины заявил, что в стране заполнены 52% коек для больных COVID-19

22.07 / Мишустин назвал число безопасных российских вакцин от коронавируса

25.09 / Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

08.02 / Брексит создал риски для хрупкой политической стабильности Северной Ирландии

22.12 / Генпрокурор США обвинил Россию в масштабной кибератаке на американское правительство

12.10 / Британский журналист рассказал, как американские военные отравляют Тихий океан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика