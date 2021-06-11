Чехия собралась призвать НАТО подтвердить политику «устрашения» России

НАТО должно подтвердить политику «устрашения» России, но добиться при этом «хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» с Москвой, считают власти Чехии.

Издание «Актуально» опубликовало выдержку из одобренных правительством Чехии рекомендаций для делегации страны на саммите НАТО. Делегацию возглавит президент Чехии Милош Земан, передает ТАСС.

По мнению властей Чехии, на саммите альянс должен подтвердить как «укрепление эффективной обороноспособности» и политику «устрашения» по отношению к Москве, так и усилия по «профилактике возникновения конфликта». Чехия призывает к «созданию хотя бы элементарного уровня взаимного доверия» и к «нахождению области взаимных интересов» в политике и дипломатии. При этом в документе говорится о необходимости сохранить жесткую позицию по отношению к ситуации в Донбассе и «гибридным угрозам» со стороны России.

Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. 23 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.