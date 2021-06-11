Российские спутники сняли кольцеообразное солнечное затмение

Российские спутники «Метеор-М» и «Арктика-М» сняли с околоземной орбиты затмение Солнца, которое впервые за полвека можно было наблюдать в некоторых регионах России. Лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки.

«Оно [затмение] впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» и «Арктика-М» смогли запечатлеть это астрономическое явление с околоземной орбиты», – говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

Также опубликованы снимки северного полушария Земли, где видна тень от Луны.

Ранее НАСА показало запись первого в 2021 году солнечного затмения.

Также сообщалось, что еще одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и ее окрестностей.

Сегодня произошло кольцеобразное #затмение Солнца

Оно впервые за полвека было доступно для наблюдений из России, лучше всего его было видно из Якутии и Чукотки. Российские спутники #МетеорМ и #АрктикаМ смогли запечатлеть это астрономическое явление с орбиты pic.twitter.com/AOsh4bOT1C

— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 10, 2021