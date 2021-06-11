 

Третьяковка выделит льготникам 5 тыс. билетов на выставку о Невском

11.06.2021, 3:20, Новости дня
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Третьяковская галерея предоставит 5 тыс. бесплатных билетов для социально незащищенных категорий граждан на посещение выставки «История РФ глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского», сообщили в пресс-службе галереи.

«В рамках выставочного проекта Третьяковская галерея совместно с Патриаршим советом по культуре, Фондом «Моя история» и Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы реализует инициативу по предоставлению 5 тыс. бесплатных пригласительных билетов для социально незащищенных граждан, нуждающихся в поддержке. Распределение пригласительных билетов будет осуществляться Департаментом труда и социальной защиты города Москвы», – передает сообщение пресс-службы музея ТАСС.

В экспозиции, которая откроется для посетителей 13 июня, покажут произведения выдающихся мастеров отечественного искусства нескольких эпох. В нее вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний.

«Полотна, представленные на выставке, рассказывают о важнейших событиях в истории страны — от Крещения Руси до Первой мировой войны. В экспозиции собраны произведения выдающихся мастеров нескольких эпох: от родоначальников исторического жанра в отечественном искусстве, первых воспитанников Императорской Академии художеств, до корифеев, входивших в Товарищество передвижных художественных выставок. В.И. Суриков, В.М. Васнецов, И.Е. Репин, В.В. Верещагин, С.В. Иванов, К.В. Лебедев, А.Д. Литовченко, К.Е. Маковский, В.Г. Перов, Г.И. Семирадский и многие другие художники отразили на своих картинах характерные для того времени представления о далеком и недавнем прошлом России», – говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина «Александр Невский». Идея проведения выставки принадлежит Патриаршему совету по культуре. Проект реализован Государственной Третьяковской галереей, фондом «Моя история» и Государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» при поддержке Министерства культуры России.



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